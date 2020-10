Desde que a pandemia começou, Teresa Cupertino de Miranda mal sai de casa por ser doente de risco para a Covid-19. Ainda assim, aceitou receber a redatora principal Ana Taborda para lhe contar as suas aventuras como piloto de ralis - documentadas em vários álbuns guardados nas estantes de um quarto da sua moradia em Cascais. A única filha de Artur Cupertino de Miranda, fundador do Banco Português do Atlântico, é um exemplo das várias mulheres das grandes famílias portuguesas que quebraram limites, indo muitas vezes contra costumes e tradições. Tal como aconteceu com Maria Amélia de Mello, irmã dos empresários José e Jorge de Mello, que na década de 50 se separou, ainda grávida, de José Manuel Espírito Santo Silva. Para recordar a sua história, a jornalista da SÁBADO conseguiu falar com a sua filha mais velha, Conceição Espírito Santo Silva, que vive na Suíça, numa conversa que, para acontecer, obrigou a repórter a parar o carro no primeiro sítio que lhe apareceu.O início do ano letivo não tem sido fácil nas escolas. A aplicação das normas da Direção-Geral da Saúde obrigou a uma intensa adaptação e em alguns casos - queixam-se os pais - ocorrem situações no mínimo caricatas e no máximo abusivas para os alunos. Alguns exemplos, recolhidos pelas jornalistas Raquel Lito e Sónia Bento: como os alunos não podem estar no recinto escolar nos períodos em que não têm aulas, são empurrados para fora dos portões. O mesmo acontece àqueles que levam comida de casa: têm de almoçar nos passeios à porta da escola. Algo que faz com que crianças - algumas com 12 e 13 anos - acabem por estar na rua quando deviam estar nas instalações dos estabelecimentos de ensino.As norueguesas Nina Brochmann e Ellen Stokken Dahl eram estudantes quando começaram um blogue a desfazer os muitos mitos que existem sobre a vagina. Hoje, formadas em Medicina, viram-no ser transformado em livro que foi traduzido em 35 línguas e vendeu mais de um milhão de exemplares. E foi num domingo - dia sem consultas - que Nina Brochmann falou com a subeditora Vanda Marques sobre os mitos que podem ter consequências catastróficas na vida das mulheres.Esta é a última semana em que pode receber grátis os volumes de duas coleções emblemáticas. Os livros sobre os Irmãos Kennedy serão distribuídos preferencialmente nas zonas Norte e Centro do País. Já A Guerra Secreta será distribuída preferencialmente nas zonas de Lisboa e Sul. Todos os exemplares são gratuitos, mas dependem da disponibilidade no ponto de venda.Boa semana.