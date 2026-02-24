Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres
24 de fevereiro de 2026 às 23:00

O perigo das burlas online

Como sobreviver às fraudes digitais (os esquemas são cada vez mais engenhosos). E ainda: miúdo vítima de bullying ficou sem as pontas dos dedos; três dias ao telefone com a fadista Sara Correia.

Depois de passar vários dias a falar com peritos e vítimas de burlas online, o repórter Bruno Faria Lopes ficou mais receoso sobre contactos e emails pouco habituais – a dada altura recebeu um email de José Milhazes e pediu o número dele a uma jornalista, para depois lhe ligar e confirmar a identidade (Milhazes riu-se, era mesmo ele). Um dos peritos com quem falou, o advogado David Silva Ramalho, vive nessa cautela quase extrema. “Em regra desconfio da origem dos contactos não habituais”, disse. Quando recebe uma mensagem de um advogado que não conhece, liga para a firma e pede para falar com ele. Todo o cuidado é pouco para evitar cair em truques dos burlões, como pode ler nesta edição.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Mãe dos Filhos mãe e filha mães Mãe José Milhazes Billie Eilish Sara Correia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O perigo das burlas online