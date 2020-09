A jornalista Raquel Lito durante a entrevista ao empresário Tim Vieira

A subeditora Vanda Marques entrevistou a psicóloga e comentadora Joana Amaral Dias

Para fazer o tema de capa desta edição sobre as herdades dos poderosos no Alentejo, a repórter Raquel Lito percorreu 930 km em quatro dias. Nessa viagem houve espaço para algumas peripécias, umas menos agradáveis que outras. Uma delas ocorreu quando a jornalista deu por si perdida, sozinha e sem GPS, em estradas de terra batida no meio de planícies a perder de vista próximas da herdade de João Pereira Coutinho. A solução foi seguir em frente até encontrar alguém. Outra deu-se quando chegava à casa de um entrevistado e um dos cães de guarda se aproximou de dentes arreganhados. Aí a solução passou por fugir a sete pés até ao largo da aldeia e só depois de o dono sair de casa a entrevista pode decorrer em segurança e sem mordidelas. Mas houve também momentos divertidos: o maior talvez tenha sido quando o empresário Tim Vieira, antigo membro do Lago dos Tubarões, enfiou a cabeça na de um leão embalsamado.Ao longo dos anos o jornalista Tiago Carrasco foi várias vezes à Festa do Avante! Mas nesta edição foi com uma missão especial: pedir faturas com número de contribuinte em todas as compras feitas no recinto da festa. O objetivo era tentar comprovar uma das falhas recorrentes apontadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos à contabilidade da festa do Partido Comunista Português. E o problema surgiu logo na compra do bilhete diário: a única funcionária na bilheteira resolveu o problema com recurso a um bloco de recibos antigos, sem espaço para NIF e adicionou à mão um campo para identificar o contribuinte. Já no interior do recinto, os funcionários tiveram de continuar a ser criativos: escreviam-no à mão no rodapé do talão a cada compra. Mas houve outras que não puderam ser feitas: vários vendedores disseram-lhe que não tinham forma de vender com fatura.Não poder ter filhos é um dos maiores dramas de muitos casais. Seja qual for o motivo, além de uma tristeza profunda, essa impossibilidade provoca reações variadas. Para duas das mulheres entrevistadas pela jornalista Lucília Galha, é difícil, por exemplo, ver as publicações dos amigos no Facebook ou passear no paredão por causa da quantidade de crianças. Mas para outra, acontece o oposto: adora estar com filhos de amigos. Na tarde em que foi fotografada no estúdio da SÁBADO, Ana encontrou por acaso um amigo com uma filha de 8 meses e acabaram por almoçar juntos. Na semana passada, quando fez 40 anos, esse casal convidou-a para ser madrinha da bebé. "Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido", confidenciou à jornalista.Boa semana.