Negócios secretos e luxos dos acusados na Operação Marquês

No tema de capa desta semana, um olhar sobre o dia-a-dia dos principais acusados na Operação Marquês. Os pormenores de como a família de Ricardo Salgado vendeu terrenos em Cascais por 6 milhões – e de como parte desse dinheiro foi para o escritório de advogados de Proença de Carvalho; de como Zeinal Bava pagou 4 milhões por dois apartamentos no Chiado; e de como José Sócrates mantém, na sombra, uma defesa avaliada em 750 mil euros – e entretanto despediu o mediático advogado João Araújo.

O laboratório em casa

Desafiada a fazer a experiência de viver com produtos naturais, a jornalista Maria Espírito Santo aceitou prontamente. Hoje confessa: "Tinha uma ideia um pouco ingénua do que seria. Não soube bem no que me ia meter." No trabalho que publicamos, pode ler como ela teve de penar em mini, médios e supermercados à procura de ingredientes difíceis de encontrar (como o sabão de azeite, que até já foi um produto comum em Portugal). O tempo de preparação indicado nas receitas também não tem correspondência na realidade: em alguns casos, 10 minutos transformaram-se em horas, numa espécie de minuciosa experiência laboratorial. De tudo, o que correu pior foi o champô, mas o resultado foi muito positivo, se não vejamos os planos de Maria para a sua cosmética: "O gel de duche tenho de aperfeiçoar a textura, a pasta de dentes vou usar alternadamente com a regular, vou manter-me fiel ao novo desmaquilhante, a pasta escura para a pele não vai sair da minha rotina e o creme de corpo talvez, para a próxima vez, lhe troque o óleo essencial (prefiro o de lavanda ao de menta)."

Aventuras em África

O jornalista Tiago Carrasco foi a Luanda apresentar o livro que escreveu sobre Os Tuneza (já descritos como uma espécie de Gato Fedorento de Angola) mas aproveitou para trabalhar. Ele próprio confessa que quase faz questão em realizar uma qualquer reportagem sobre desporto em todas as (muitas) viagens que faz, mas desta vez não tinha qualquer perspectiva, até que lhe falaram do português que treina o clube do general Bento Kangamba. Chama-se Sérgio Traguil e respondeu pelo chat do Facebook minutos depois de contactado. Contou a sua história numa entrevista de 85 minutos – e é uma história incrível de um treinador com carreira em África e um percurso no mínimo peculiar: de agente da EMEL com sentimentos de culpa passou para as escolinhas do Benfica, daí saltou para a Nigéria, conheceu a riqueza, regressou a Portalegre e enfrentou a falência – e está agora em Angola nos primeiros lugares do Girabola.

Um aventureiro irresistível e um neto apaixonado

Outra história com África em pano de fundo é a de Armando Torre do Valle, um homem "alto, loiro, mãos de artista, aventureiro. Irresistível". Era o avô de Vasco d’Avillez, que o investiga desde os anos 90, quando teve de falar sobre ele num programa de televisão. Ele pouco sabia do homem que foi o primeiro piloto civil de Moçambique e efectuou em 1933 a travessia aérea entre Xai-Xai e Lisboa. A editora Vanda Marques combinou com Vasco d’Avillez um dia e hora para uma entrevista e surpreendeu-se por o ouvir em altifalante. "Estou a conduzir e está em alta voz", confirmou ele do outro lado. Foi a recordar e a contar a história do avô que conduziu largos minutos até casa. Para ler a partir da página 72

Ainda na revista desta semana



A máquina de Centeno

Leia a radiografia do jornalista Bruno Faria Lopes ao poder do ministro das Finanças sobre a política de cativações e aprovação de gastos. Veredicto: nunca o poder de Centeno sobre a despesa foi tão alto. Mas as opções políticas podem falar ainda mais alto.

O economista optimista

A seguir, Bruno Faria Lopes entrevistou o alemão Frank-Jürgen Richter e viu como o ex-director do Fórum Económico Mundial não tem problemas em usar a expressão "milagre português" O optimismo dele não se limita a Portugal – é para todo o mundo.

Para além do livro de Atwood

Se viu – ou está interessado em ver – a série baseada no livro The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, já deve saber que uma segunda temporada está a chegar. A pergunta que fazemos – e a resposta que damos- é: como é que se continua uma história para além do livro original.

Na revista GPS, uma pequena digressão pelos mais extraordinários – e desconhecidos, às vezes – restaurantes fora do centro de Lisboa e do Porto. Andámos por Odivelas,Várzea de Sintra,Cacilhas,Matosinhos e Leça – e valeu muito a pena.



Veja o sumário da edição n.º 729, de 19 de Abril de 2018:



Entrevista

Frank-Jürgen Richter: Consultor fala do "milagre português" na economia

Destaque

Investigação: Operação Marquês: a nova vida dos acusados

Portugal

Centeno: A máquina do Ministério das Finanças

Marta Soares : A vida do homem dos sete instrumentos

Mundo

Síria: EUA testam novo míssil em bombardeamentos