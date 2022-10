Milhazes, a estrela pop

Nem na conversa com a SÁBADO, num café perto de casa, José Milhazes escapou dos incómodos inerentes ao seu novo estatuto de figura pública, autor bestseller e figura da televisão. Além das várias interrupções de fãs, também a editora executiva, Maria Henrique Espada, cometeu a maldade de levar uma cópia do livro Uma breve História da Rússia, que o marido leu com gosto há uns meses, para o autor autografar. José Milhazes desenvencilhou-se da tarefa com a desenvoltura de quem já está habituado ao novo estatuto de estrela - é o campeão nacional de vendas de livros em 2022. Sendo o exemplar levado por Maria Henrique Espada da sexta edição, Milhazes identificou de imediato uma diferença face às mais recentes (a última é a nona): estava impresso num papel diferente. É que também nessa matéria-prima os efeitos da guerra na Ucrânia provocaram escassez e necessidade de substituições.