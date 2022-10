18:00

As 500 vítimas de Rui Pinto

Rui Pinto disse que apenas quis mostrar os podres do futebol, mas além dos clubes também entrou em computadores de juízes ou advogados. Saiba quais foram as vítimas do hacker. E ainda: fomos nadar com o campeão do mundo e falámos com o escritor Andrei Kurkov e com a atriz Gabriela Barros.