Para aproveitar os feriados (e as pontes) de junho, trazemos-lhe sugestões de férias em Espanha, da Galiza às ilhas Baleares. Mas há mais, como a entrevista com a atriz Daniela Melchior, que brilha em Hollywood; ou as explicações de Isabel Drumond Braga, que combate as fake news na comida

Com os feriados de junho a aproximarem-se (Corpo de Deus a 8 e Santo António a 13, este sobretudo para quem mora na zona de Lisboa), preparamos-lhe uma edição especial sobre férias em Espanha. O jornalista Ricardo Santos foi à procura do muito que há para ver e fazer na Catalunha - e numa noite, no regresso ao hotel no delta do rio Ebro, através de estradas secundárias, só ouvia estalidos, como se o carro rolasse por cima de galhos secos. "À nossa frente, atrás e por todos os lados, saindo das bermas e dos arrozais, caminhavam centenas de lagostins de água doce, à procura de comida." Já Filipa Teixeira sugere-lhe percorrer as praias e os bosques da Galiza e Tiago Neto idealizou uma road trip pela Andaluzia.