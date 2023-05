As empresas do Estado

Há vários meses que os jornalistas Marco Alves e Paulo Barriga estabeleceram uma parceria à distância – um em Lisboa, outro no Alentejo – para fazerem o longo artigo que faz capa da SÁBADO esta semana. Um ficou com as empresas municipais do Alentejo, Algarve, Madeira e Açores; o outro com as restantes empresas municipais mais o setor empresarial do Estado central. Depois de analisarem os relatórios de contas de centenas de empresas, de cruzarem informação com as estruturas autárquicas e partidárias e de falarem com as administrações e agentes locais, os dois repórteres traçam o raio X de um setor que tem estado na ordem do dia devido aos casos na TAP – um porta-aviões do setor empresarial do Estado que ofusca todas as outras empresas.