Cuidar do seu coração

Nesta edição, fique a saber que há cada vez mais formas de tratar do coração: usando pacemakers, cateteres milimétricos ou modelos impressos em 3D. Fomos ainda assistir às gravações do programa de Cândido Costa e entrevistar Jostein Gaarder – sim, o autor do bestseller "O Mundo de Sofia".

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal. Mas, como dizia um dos médicos contactados, o cancro mete mais medo. Para este trabalho, a jornalista Lucília Galha recolheu seis testemunhos de pessoas que foram operadas ao coração e estão ótimas e falou com 13 especialistas. O que mais a impressionou foram os progressos: "Uma operação ao coração é assim uma coisa assustadora, mas a verdade é que se fazem cada vez mais através de um simples cateter (introduzido pela virilha ou até pelo pulso) - inclusive a pessoas com 80 ou 90 anos." Um deles, com 76 anos, fez agora uma destas intervenções e voltou à vida ativa no campo.