Há 23 minutos

Como tratar a dor crónica

É fundamental tratar a dor crónica, podendo recorrer a variadas terapias: medicamentos, exercício, neuroestimulação ou alimentação adequada. E ainda: entrevistas com o ambientalista Francisco Ferreira e o líder do CDS, Nuno Melo; a vida difícil dos imigrantes com trabalhos pouco qualificados .