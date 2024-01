O Chega de Rita Matias

Como se move Rita Matias, a aposta do Chega para captar votos entre os jovens e as mulheres? E o que fez Rui Rocha tirar os óculos ou o sul-coreano Sung-Yoon Lee colocar uma gravata? As respostas na SÁBADO - com fotografias tiradas a fugir de (muitas) poças de água.

À porta do Palácio da Justiça, em Lisboa, André Ventura caminha ao lado da deputada Rita Matias, de 25 anos. Não estão ali juntos por acaso: o líder do Chega escolheu Matias para sua mandatária nacional nas próximas eleições. E é com a sua ponta de lança para captar votos entre jovens e mulheres - onde o Chega é eleitoralmente mais fraco - que entrega a lista de candidatos a deputados para as eleições legislativas deste ano. À saída, ambos param para falar (e posar) aos jornalistas da SÁBADO. "Estou bem?", pergunta Ventura. "Escolha a melhor fotografia", acrescenta Rita Matias. No tema de capa desta semana, os jornalistas Alexandre R. Malhado e Rita Rato Nunes contam-lhe os bastidores da máquina de comunicação do partido.