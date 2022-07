Uma queda estrondosa

A história de Duarte d’Orey simboliza uma certa forma de fazer negócios financeiros em Portugal. Oriundo de uma família ilustre, surgiu como um furacão no meio, tentou fazer-se banqueiro e caiu com estrondo. Pelo caminho arrastou dezenas de investidores e quase destruiu o centenário grupo Orey. O diretor adjunto António José Vilela e a redatora principal Ana Taborda reconstituem a atuação do homem que, aos 38 anos, chegou a ser o mais jovem presidente de uma empresa cotada na Bolsa. Para isso falaram com investidores, analisaram dezenas de documentos e descobriram que o Banco de Portugal o inibiu de exercer funções durante cinco anos.