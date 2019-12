Joana Stichini Vilela com Paulo Silver, na discoteca Império Romano, na Marinha Grande, onde se realizou mais uma festa Revenge of the 90’s

Como é o Natal dos famosos? Nem todos vivem a data com entusiasmo, como é o caso de Herman José, para quem a época é “absolutamente indiferente”. Sem fotos, o humorista enviou um postal – com o Snoopy

Na noite em que os repórteres da SÁBADO estiveram na discoteca Império Romano, na Marinha Grande, receberam uma aplicação com bar aberto – e Paulo Silver e André Henriques, dois dos organizadores da festa revivalista dos anos 90, insistiram com eles para beberem alguma coisa. "Diziam-nos que para vivermos a verdadeira experiência da digressão Revenge of the 90’s tínhamos de deixar de ser jornalistas. Mas não bebemos nada", garante Joana Stichini Vilela.O espetáculo foi apenas um dos 97 que a empresa New Collective (que além de Paulo e André tem ainda os sócios Miguel Galão e Miguel Henriques) organizou em 2019. É verdade, a nostalgia é um negócio, como pode ver a partir da página 32 – a New Collective faturou €4 milhões em 2018, ano em que só teve 46 eventos.O barulho dos martelos pneumáticos era ensurdecedor. Por isso, só havia uma maneira de os jornalistas Raquel Lito e Bruno Colaço conseguirem fazer devidamente a reportagem na obra onde será a próxima escola de elite, a United Lisbon International School, em Marvila: parar os trabalhos. Chitra Stern (cofundadora), deu ordens aos 40 operários para que interrompessem a azáfama e desligassem as máquinas durante 15 minutos.Num dos pisos das instalações ainda estava afixada uma memória do ensino de outros tempos: a placa de serviços "anfiteatro A, laboratório, administração escolar" da Universidade Independente. A mesma onde José Sócrates terá feito um exame ao domingo.O jornalista André Rito começou há mais de um ano a falar com Gilles Bertin, no Facebook. Queria que ele contasse a sua incrível história: o ex-vocalista da banda punk Camera Silens roubara um banco em França, num assalto que rendeu 2 milhões de euros, e viveu incógnito em Lisboa 30 anos – era o dono da loja de discos Torpedo. "Ele chegou-me a dizer: ‘Quero mesmo dar a entrevista’", conta André Rito. "Mas fomos adiando, ele ia para o hospital e demorava a responder. Em novembro vi a notícia da sua morte. Contactei a mulher e ela contou-me a história."Quatro jornalistas da SÁBADO contactaram várias figuras públicas, para que nos contassem o seu Natal mais especial. O que, à partida, ia ser um artigo cheio de fotos ternurentas, revelou-se, afinal, algo complicado. Houve quem estivesse ocupado com trabalho, outros não celebram a data por esta estar ligada à morte de familiares, e até quem tivesse boas memórias, mas sem fotos para o comprovar. Herman José, por exemplo, garante que esta época não lhe diz nada. "Não tenho fotos e não me surge nada de especial para dizer sobre o Natal, que me é absolutamente indiferente." Ainda assim, enviou um postal – com o Snoopy.