As confissões de Bárbara

Bárbara Guimarães foi fotografada numa loja de roupa em Lisboa. Os repórteres tentaram não atrapalhar os clientes, apesar de terem mudado os manequins de sítio. Nesse dia não deu para falar, pois a apresentadora ia para a SIC, para as gravações de Vale Tudo. A conversa com a editora Vanda Marques aconteceu depois, em casa de Bárbara. Durante 2h40, falou de tudo, até do "assassinato de caráter" que sofreu durante o processo que moveu contra o ex-marido, Manuel Maria Carrilho, por violência doméstica. Essa foi a primeira vez que se emocionou – numa conversa sem complexos. Só não conseguiu aguentar as lágrimas quando falou do cancro. Não do dela, mas do das pessoas que conheceu e que já morreram. Diz que isso a mudou. Prestes a fazer 50 anos (dia 21), garante que quer é viver.