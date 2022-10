As pensões milionárias

Fomos analisar as reformas douradas de algumas figuras em Portugal. Pode ler ainda uma entrevista com Tim, dos Xutos & Pontapés; conhecer Frederico Lourenço, que se dedica a traduzir a Bíblia e outros textos sagrados; e perceber porque é que o PCP acusou a SÁBADO de fazer perguntas que “não lembraria ao diabo”.

Quando o jornalista Bruno Faria Lopes se sentou à mesa com uma consultora especializada em pensões recebeu um aviso: "É melhor preparar-se porque vai ficar maldisposto quando escrever." O alerta tinha a ver com a natureza excessivamente generosa - ou mesmo escandalosa - de vários regimes especiais de aposentação, que contrastam muito com as regras para a maioria da população. Ao ler o artigo de capa desta edição, pode compreender como estes regimes produziram - e em alguns casos continuam a produzir - reformas douradas.