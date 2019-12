A atriz Fernanda Lapa numa das fotos fantásticas que cedeu à SÁBADO

Um dos menus do livro editado pela Fundação da Casa de Bragança

As operações encobertas estão previstas na lei e são controladas por juízes, mas há uma questão: quem controla o que magistrados e polícias fazem? Sobretudo porque os dados obtidos nas encobertas são muitas vezes usados de forma dissimulada nos processos judiciais. A SÁBADO descobriu a Operação Lua – do caso Tancos.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Éum trabalho de análise nunca visto em Portugal. O nosso colunista João Pedro George leva-nos ao mundo dos negócios culturais (porque os há e muitos) depois de um trabalho de meses de investigação que vai tornar-se num livro a publicar já em 2020 pela editora Maldoror. Esta é a 4ª parte do Inquérito à Vida Cultural Portuguesa. Para a semana, há mais.A editora Sónia Bento esteve com a atriz Fernanda Lapa na Escola de Mulheres, no Clube Estefânia, em Lisboa. A entrevista durou várias horas e a jornalista saiu de lá com uma ideia bem vincada: ao contrário da primeira impressão que se tem da atriz, a Fernanda é doce e simpática, apesar de ela própria garantir que não é uma pessoa "de ternuras, nem de doçuras". No fim, como combinado, a atriz cedeu inúmeras fotos pessoais e de carreira à SÁBADO. Uma delas é aquela que aqui reproduzimos. A entrevista, de leitura obrigatória, pode ser lida a partir da página 72.Em novembro passado, quando o jornalista Marco Alves falou com Virgílio Nogueiro Gomes para um artigo sobre o chefe João Ribeiro, o gastrónomo aproveitou para o convidar a estar presente no lançamento de um livro em Vila Viçosa. Nogueiro Gomes referiu que valia a pena. O jornalista da SÁBADO não conseguiu ir, mas pediu o livro à Fundação da Casa de Bragança, e de facto Menus Reais traz um outro olhar sobre a vida mais mundana – mas social e historicamente importante – dos últimos três Reis de Portugal. Para ler nas páginas 84-87. Virgílio Nogueiro Gomes escreveu um capítulo do livro e respondeu a várias perguntas da SÁBADO por email a partir do Brasil.A editora executiva Maria Henrique Espada teve de andar à procura dos dois livros na Internet. A Última Madrugada do Islão ainda conseguiu comprar na própria editora, a Chiado, por 15 euros. Já Montenegro só estava disponível num alfarrabista online (o Esconderijo dos Livros) e custou 5,30 euros + despesas de envio. Depois, o jornalista Marco Alves andou uma semana a ler os livros que André Ventura pagou para editar em 2008 e 2009, quando ainda estaria longe de imaginar que se tornaria líder político. Dos dois romances só um tem a indicação de exemplares impressos: foram 500. Mais do que os livros (que valem muito pouco), deve ler este trabalho.