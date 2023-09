Bons negócios no imobiliário

Apesar das elevadas taxas de juro, se é para trocar de casa, é melhor fazê-lo já. É que, dizem os especialistas, os preços podem ficar mais caros em 2024. E ainda: reportagem com Pedro Cabral Medeiros, o PT das estrelas; entrevistas com o investigador Luís Miguel Oliveira e com o músico Salvador Sobral.

É uma tendência: as casas, tal como o trabalho, já não são para a vida. E, apesar de estarmos num período em que as taxas de juro batem recordes, há muita gente a trocar a sua habitação por outra, seja por razões de trabalho ou devido a casamentos e separações. É o caso de Tiago e Mariana, que decidiram mudar de um T2 para um T3 para terem mais espaço para a sua filha de 13 meses. Já Raquel está noutra fase: divorciada e com um filho de 21 anos que já tem uma vida bastante independente, preferiu uma casa com mais espaço no jardim, para assim poder receber os amigos e familiares.