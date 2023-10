Os luxos dos casamentos reais

A propósito do casamento de Maria Francisca de Bragança, filha de D. Duarte (no próximo sábado, dia 7), fomos ver quais foram as cerimónias mais luxuosas ao longo de 800 anos de monarquia portuguesa. Outros destaques: quem são os ativistas climáticos; entrevistas com Ricardo Conde, da Agência Espacial Portuguesa, e com o psiquiatra Daniel Sampaio.

Ao longo de oito séculos de monarquia, os casamentos reais juntaram portugueses com princesas de vários países europeus, ao sabor de alianças políticas mais do que de ideais românticos. As cerimónias impressionaram as populações com joias de diamantes e pedras preciosas e vários dias de touradas, fogos de artifício e outros espetáculos. A propósito do casamento de Maria Francisca de Bragança, filha de D. Duarte (no sábado, dia 7), as jornalistas Ana Taborda e Sónia Bento foram à procura dos maiores luxos e das peripécias dos enlaces da coroa portuguesa. Para o fazer, consultaram livros e falaram com especialistas portugueses, mas também italianos e brasileiros. O casamento da infanta Maria Francisca será o quarto casamento real em República, depois dos de D. Manuel II (1913), de D. Duarte Nuno (1942), e de D. Duarte Pio (1995). A lista de convidados é de 1.200 pessoas, mas na semana passada ainda se aguardavam muitas confirmações.