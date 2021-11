Yasamin Azizi: a atleta afegã que treina raparigas em ginásio secreto

Após da tomada do Afeganistão pelos talibãs e ter voltado a ser proibida a prática de desporto pelas mulheres, Yasamin Azizi continuou a dar treinos de taekwondo a raparigas, em ginásios secretos.

Yasamin Azizi foi atleta da seleção nacional feminina de taekwondo do Afeganistão, nos últimos seis anos, onde participou em grandes campeonatos. De acordo com os media, ela é primeira árbitra feminina de taekwondo do Afeganistão.

Há poucos meses, a atleta de 21 anos treinava cerca de 60-70 atletas por dia em Cabul, mas desde que os talibã tomaram o poder sob o Afeganistão, em agosto, tem estado escondida num ginásio vazio, onde treina não mais que 10 vezes por dia.

"Treinamos secretamente em diferentes ginásios, e como toda gente sabe, as raparigas não estão autorizadas a voltar com as atividades ou treinar (Taekwondo), mas ainda tento fazer o meu melhor para servir a minha sociedade, principalmente aquelas raparigas que são viciadas em exercício", admitiu Yasamin à Reuters.