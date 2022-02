Xi Jinping, o grande propagandista

A 18 de janeiro deste ano, a duas semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022, que estão a disputar-se em Pequim, Yang Shu, o diretor adjunto para as Relações Internacionais do comité organizador, deixou um recado bem claro: "Qualquer tipo de comportamento ou discurso que vá contra o espírito olímpico, especialmente contra as leis e normas chinesas, ficará sujeito a algum tipo de punição." A declaração, que reavivou as preocupações de governos ocidentais e os protestos das organizações de defesa dos direitos humanos, não deixava dúvidas sobre as intenções da China de controlar com mão de ferro o acontecimento mais mediático do ano no seu território.



Intelectuais e organizações internacionais já tinham alertado para o trabalho intenso de preparação das autoridades de Pequim para evitarem denúncias de atropelo das liberdades individuais. Hu Jia, que reside em Pequim, anunciou no Twitter que o aparelho de segurança chinês estava a convocar ativistas em todo país para os avisar de que deveriam manter-se calados. O advogado Xie Yang e o escritor Yang Maodong foram presos, sob suspeita de "incitarem à subversão", e outro advogado, Tang Jitian, desapareceu em dezembro, quando se deslocava para um encontro promovido pela União Europeia em Berlim.



Em pano de fundo estão questões políticas tão sensíveis que levaram à ameaça de boicote de vários países, incluindo os EUA, que pressionaram o Comité Olímpico Internacional (COI) para ter mais cuidado com as cidades-sede que escolhe. Mas, ao contrário do que até já aconteceu no passado (nos Jogos de Socchi, o COI defendeu os direitos da comunidade LGBT, oprimida e perseguida na Rússia), desta vez a colagem do organismo à mensagem do Governo chinês é quase total. O COI explicou que "os Jogos são geridos sob as regras do COI e elas serão aplicadas nos Jogos de Inverno Pequim 2022 como em todas as outras edições".