Vulcão de La Palma com mais fissuras e atividade intensa

Durante a noite de sábado para domingo, mais duas fissuras abriram no vulcão de Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Canárias. As autoridades consideram que o vulcão regista uma atividade intensa.



As duas fissuras distam cerca de 15 metros uma da outra e a lava continua a descer em direção ao mar, o que já aumentou a área da ilha em 20 hectares.



Miguel Ángel Morcuende, o diretor técnico do departamento de resposta a emergências das ilhas Canárias, considera que o vulcão "está muito mais agressivo" quase duas semanas depois de ter entrado em erupção. Durante a noite, foram registados oito sismos de magnitude 3.5 na escala de Richter.