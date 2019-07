Segundo o jornal espanhol, a Vueling defende que a passageira levava vestido um fato de banho, e não um body, e que o seu comportamento foi "abusivo" - razão pela qual decidiu deixar a jovem em terra.

A jovem, que ia viajar para Barcelona, ainda passou os primeiros controlos de segurança sem problema. "Quando estava na fila vi olhares entre duas hospedeiras. Quando chegou a minha vez, a trabalhadora que me atendeu disse-me que assim não podia voar e que fosse comprar uma peça de roupa. Disse-lhe que tinha um lenço para me tapar e ela disse-me que nem assim", revela a espanhola.



A hospedeira, depois de confirmar o cartão de embarque, ainda deixou a jovem passar para embarcar no avião, escreve o jornal espanhol. No entanto, quando se encontrava já à entrada do avião, a mesma hospedeira não a deixou entrar. No vídeo é possível ouvir a hospedeira: "Não vais entrar assim". A Guardia Civil foi chamada para acompanhar a mulher para fora do avião.



Fontes da companhia aérea defendem que a mulher não ficou em terra pela roupa que usava mas sim pelo "comportamento depreciativo relativamente às pessoas que faziam o seu trabalho".