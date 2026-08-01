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Venezuela. Sobe para 136 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Lusa 18:10
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Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 108 adultos e 28 menores, 116 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho subiu para 136, indicou hoje o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Um mês depois dos sismos, venezuelanos recuperam corpos dos escombros
Um mês depois dos sismos, venezuelanos recuperam corpos dos escombros AP

Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 108 adultos e 28 menores, 116 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Em relação aos desaparecidos, que na quinta-feira eram dez, são agora cinco.

Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo de Caracas, causando pelo menos 5.546 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, segundo os dados oficiais.

Os dois sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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