Capa n.º 756

Quando em Villa del Rosario, nos arredores de Cúcuta, na Colômbia, às 6h da manhã a luz começa a deixar ver o rio Táchira, com as suas águas castanhas e a ponte Simon Bolívar, que o atravessa para San António, na Venezuela, revela-se a maior crise migratória das últimas décadas na América Latina. Um formigueiro de pessoas começa a mover-se. Todos os dias, uma multidão atravessa a fronteira: uns vão às compras ou para trabalhar por alguns pesos, mas há também homens com enormes malas à cabeça, mulheres com sacos de plástico cheios e crianças a tiracolo e pessoas em muletas e cadeiras de rodas.Das 45 mil pessoas que todos os dias atravessam a ponte, calcula-se que umas cinco mil não voltem: alguns procuram cuidados médicos, outros asilo político e muitos, simplesmente, uma vida melhor. Cúcuta é um dos pontos nevrálgicos do grande êxodo venezuelano: nos últimos quatros anos, cerca de quatro milhões de pessoas terão saído do país.Leia toda a reportagem na ediçãoda SÁBADO , nas bancas desde dia 25 de Outubro.