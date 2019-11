"Vou contratar alguém para que espete o carro contra o da tua ex-mulher quando estiverem as tuas duas filhas lá dentro" ou "tenho-te tanto nojo que te vais arrepender de ter nascido" foram algumas das ameaças que um homem de 44 anos, de Málaga , ouviu de uma ex-namorada que terá ainda monitorizado as suas conversas e ligado por diversas vezes para a sua família e para o seu local de trabalho. A mulher foi detida pela Polícia Nacional espanhola e acusada de assédio contra a liberdade pessoal.Nos últimos meses, segundo explica o El Mundo, este homem recebeu mais de 300 mensagens de assédio e ameaças. Mas as autoridades só chegaram a António (nome fictício) depois de uma denúncia de uma mulher.No dia 12 de setembro, uma mulher apresentou uma denúncia às autoridades, explicando que recebia há vários dias chamadas de números privados e também várias mensagens "preocupantes" nas redes sociais. A isto juntaram-se contactos de homens que tinham encontrado o seu número num site de contactos sexuais.A denunciante, de 36 anos, disse à polícia estar preocupada e revelou que tinha passado por uma situação semelhante uns meses antes. Mas tinha decidido não apresentar queixa por ter acabado por parar de ser contactada.A polícia perguntou a María (nome fictício) se desconfiava de alguém, altura em que a mulher falou sobre um ex-namorado com quem tinha tido uma curta relação de dois meses e que tinha incomodado depois do fim da relação. No entanto, tinham ficado bons amigos.Os agentes contactaram o homem, António, que conhecia a denunciante há mais de 15 anos e com quem se tinha envolvido depois de se separar da mãe das duas filhas. António explicou que também estava há vários dias a receber chamadas de um número privado e que, tal como a sua amiga, suspeitava que a autora poderia ser Lucía (nome fictício), uma ex-namorada de 44 anos que alegadamente o começou a ameaçar depois do fim da relação.

Durante a investigação, as autoridades apuraram que esta mulher tinha ameaçado os familiares de António e pretendia ainda prejudicar as sua situação laboral. O homem explicou ainda aos agentes que acreditava que Lucía usava uma aplicação paga com a qual conseguia monitorizar as conversas que ele tinha - sempre que António e María trocavam uma mensagem, o assédio aumentava.



As provas apresentadas pelas duas vítimas levaram à detenção da mulher.