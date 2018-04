A sala é escura, o chão em cimento e os alunos dançam sobretudo descalços, para não estragar as sapatilhas. Mas há música clássica, tutus coloridos e até bailarinos que já fizeram o Quebra-Nozes.

Todas as quartas-feiras, depois do período lectivo, a sala de aulas transforma-se. Alunos e professores retiram as cadeiras e as mesas e limpam o chão (com as mãos) para dar lugar a outra actividade. Aquela sala escura com chão em cimento, sem porta e com vidros partidos nas janelas converte-se, de forma inesperada, num estúdio de ballet. Nada ali é convencional: a sala não tem electricidade e também não há espelho nem barras para praticar, usa-se a parede como suporte. E os alunos dançam descalços – as sapatilhas de ballet são demasiado caras e delicadas para aguentarem o chão de cimento. Mais: o espaço é tão exíguo que as 30 crianças têm de ter cuidado para não baterem umas nas outras enquanto dançam.



Apesar das dificuldades, a aula decorre ao som de música clássica, que se ouve através do computador e das colunas portáteis trazidas pelo professor. Assim que ele marca o ritmo, "Um, dois, três, quatro", a sala ganha cor. Os uniformes da escola dão lugar a um emaranhado de tutus azuis, cor-de-rosa e lilás.



Situada na maior favela do Quénia, que é uma das maiores do mundo, a escola de ballet de Kibera – onde 95 por cento da população vive abaixo do limiar de pobreza –, foi criada através da instituição de caridade britânica Anno’s Africa, que providencia educação artística a mais de 800 crianças órfãs e vulneráveis do Quénia.



Os rapazes também dançam

As aulas, semanais, são dadas pelo professor e bailarino profissional Mike Wamaya. E não há só alunas, os rapazes também gostam de dançar. Por exemplo George, de 13 anos, um dos mais velhos, que assegura a continuação da aula quando o professor precisa de sair da sala por alguns minutos.



As aulas de ballet acontecem na Spurgeons Academy, uma escola que acolhe sobretudo crianças que ficaram órfãs por causa do VIH e que lhes oferece, além da educação, a oportunidade de terem uma família de acolhimento. A dança é sobretudo uma distracção para estas crianças, mas também pode melhorar as suas vidas. Quatro dos 30 alunos de Kibera já foram convidados a treinar num estúdio de ballet em Karen, nos subúrbios da capital, Nairobi. E em Dezembro de 2016, chegaram mesmo a participar na peça Quebra-Nozes no Teatro Nacional. "Quando eu era mais nova, via ballet na televisão. Gostava da dança e dos pés em pontas e quero ser bailarina des- de então", afirmou Pamela, 13 anos, a uma televisão alemã que a entrevistou na estreia.



A Anno’s Africa iniciou este projecto de educação artística no Quénia em 2006, numa esco- la em Majengo, onde nunca se tinha ouvido falar de ballet. Enfrentaram algumas resistências, os mais velhos duvidavam que a dança "ocidental" fosse relevante para as crianças em África. Mas os mais pequenos apaixonaram-se logo.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 722, de 1 de Março de 2018.