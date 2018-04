Nem toda a arte urbana agrada aos moradores. Uma nova obra em Estocolmo mostra precisamente isso. A fachada lateral de um prédio foi pintada com um pénis erecto azul desde a base quase até ao telhado. Os moradores não gostaram da peça e pediram que fosse pintada. A fachada vai ser pintada, uma semana depois de ser revelada.A empresa que detém o prédio, a Atrium Ljungberg, diz que apenas viu o trabalho de Carolina Falkholt na quarta-feira de manhã, tal como todos os habitantes do bairro na capital sueca.A empresa que representa a artista que pintou a imagem explicou que vai pintar por cima da obra. "A cultura e a arte são importantes para o desenvolvimento de ambientes urbanos interessantes. E claro que nos preocupamos com a liberdade artístisica. Mas ao mesmo tempo devemos respeitar as opiniões dos vizinhos", disse em declarações ao jornal sueco Aftonbladet.Klimt disse que iam manter a obra ainda visível durante uns dias de forma a que quem a quisesse contemplar tivesse essa oportunidade.Alguns locais consideraram que aquele pénis azul era uma "parte importante do debate sobre sexualidade, corpo e género", enquanto outros viram ali algo "ofensivo", explicou uma porta-voz que representa Carolina Falkholt.A partir de 2008, a empresa Atrium Ljungberg, deu liberdade a artistas locais do grupo Kollektivet Livet para decorarem à vontade os blocos de apartamentos. Por norma, cada obra fica exposta durante seis meses antes de ser adjudicada a outro artista.Quando desvendou a sua obra, a artista explicou: "I eu acho que talvez seja permitido que continue aqui e que as pessoas percebam a mensagem e entrem no debate que sugira".Em Dezembro de 2017 a artista tinha feito uma pintura semelhante em Nova Iorque. A pintura foi escondida três dias depois.