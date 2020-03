Um caso positivo de Covid-19 na equipa do vice-presidente dos EUA

Um elemento da equipa do vice-presidente dos EUA, Mike Pence , testou positivo para o novo coronavírus, segundo informação divulgada pela própria Casa Branca. Segundo a assessora de imprensa Katie Miller, o paciente não esteve em contacto nem com Mike Pence, nem com o presidente norte-americano, Donald Trump Nos EUA, a epidemia de Covid-19 já matou pelo menos 168 pessoas, havendo mais de 11 mil infetados.

Números atualizados esta sexta-feira registam mais de 265 mil pessoas infetadas em 182 países e mais de 11.000 mortos provocados pela Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.