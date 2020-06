Um agente afroamericano do FBI foi detido nos protestos por George Floyd? Não

Nas redes sociais, tornou-se viral um vídeo que supostamente mostrava a detenção de um agente do FBI por dois agentes da polícia em Rochester, Minnesota. O vídeo foi partilhado numa altura em que ocorrem os protestos nos EUA contra a discriminação racial e a violência policial, motivados pela morte de George Floyd às mãos da polícia.





Contudo, a agência noticiosa Reuters revelou que o vídeo é de 2019 e que o homem não é um agente do FBI.





No vídeo, o homem acusa a polícia de estar a prendê-lo com base num perfil racial - ou seja, por ele ser negro. "Estão a assumir que sou alguém que não sou", afirma o homem. Nunca são revelados detalhes sobre a sua profissão e vêem-se os polícias a analisar a sua carteira.



O Departamento da Polícia de Rochester revelou à Reuters que o homem não era do FBI. "Durante a breve detenção, a identificação foi localizada e mostrou que não era o indivíduo sobre quem os agentes tinham um mandado de captura. O indivíduo foi libertado imediatamente", garantiram as autoridades. O vídeo data de 1 de junho de 2019.



No Twitter, uma pessoa já identificou o homem no vídeo como seu amigo.





This is one of my friends Atter. He is not an FBI agent but a Paramedic EMT. Atter is one of the most down to earth person know and is an extremely generous and kind friend. He is also a very patient person. This is the city of Rochester, Mn and the cops do this a lot. https://t.co/zKHkfb4A9q