Ucrânia. Pelo menos 10 mortos em grande ataque aéreo lançado pela Rússia

Ataque contra Kiev fez pelo menos oito mortos e dezenas de feridos. O presidente ucraniano tinha apelado à população para que se protegesse.

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A Rússia lançou um grande ataque aéreo com mísseis e drones que atingiu Kiev e outras cidades ucranianas. Há pelo menos 10 mortos civis e mais de 50 feridos.



Kiev AP

Muitos residentes procuraram refúgio nas estações de metro após os primeiros alertas emitidos pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outras autoridades.

O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmou oito mortos e danos registados em 28 locais, sobretudo edifícios residenciais e infraestruturas civis. O presidente da câmara, Vitali Klitschko, indicou que 34 pessoas ficaram feridas.

A Rússia tem intensificado os ataques contra Kiev nas últimas semanas, mesmo quando a campanha ucraniana com drones de longo alcance contra alvos militares e energéticos em território russo tem provocado escassez de combustível e perturbações nas linhas de abastecimento.

Klitschko apelou aos residentes para permanecerem nos abrigos, descrevendo uma “furiosa ofensiva inimiga” em curso contra a capital.

Segundo o autarca, cinco pessoas ficaram feridas na área de Shevchenkivskyi, incluindo um paramédico em estado crítico. O serviço de emergência da Ucrânia informou que um hotel e dois edifícios residenciais de cinco andares foram danificados na mesma zona.

Na área de Desnianskyi, pessoas ficaram presas num edifício residencial de nove andares danificado, para onde se deslocaram equipas de resgate. Já na zona de Holosiivskyi, deflagrou um incêndio no telhado de um prédio de 16 andares.

Em Sviatoshynskyi, registaram-se incêndios em duas residências privadas, tendo pessoas ficado presas entre os destroços numa delas.

Já na zona de Darnytskyi, seis pisos de um edifício de nove andares colapsaram após um ataque russo, e outro prédio residencial de cinco andares foi danificado. O serviço de emergência acrescentou que um edifício de 16 andares e várias residências privadas foram atingidos na mesma área.

Tkachenko referiu ainda que o ataque destruiu parcialmente um edifício residencial em Desnianskyi, provocou incêndios junto a habitações em duas zonas de Pecherskyi e causou um incêndio perto de um edifício administrativo em Solomianskyi. Foram também registados danos nas áreas de Obolonskyi e Podilskyi.