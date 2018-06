O presidente dos EUA, Donald Trump, considera que a Rússia deve ser readmitida no Grupo dos Sete (G-7), anteriormente G-8. O país europeu foi expulso do grupo em 2014.O país liderado por Vladimir Putin foi expulso deste grupo em 2014 depois de ser conhecido o seu envolvimento na crise da Crimeia. À altura, os líderes que constituíam o grupo consideraram que a Rússia não devia manter o seu lugar à mesa das negociações. Quatro anos depois, Trump repensou esta decisão e defendeu que a Rússia fosse re-admitida.Os comentários do presidente estado-unidense foram feitos momentos antes deste embarcar para uma nova reunião do G-7, distanciando-se ainda mais dos seus homólogos estrangeiros que compõem o grupo onde se reúnem as sete economias líderes mundiais. O encontro vai acontecer no Canadá e um dos temas que deveria constar na agenda era a alegada interferência de agentes russos nas eleições presidenciais dos EUA que deram a vitória a Donald Trump, bem como formas de combater a interferência externa nas democracias.Desde que entrou na Sala Oval em 2017, Trump tem tentado, sucessivamente, melhorar as relações entre o seu país e a Rússia.Na reunião do G-7 deve ser ainda discutida a situação actual do comércio internacional, depois de Trump ter anunciado novas taxas e vários outros países terem retaliado; as relações com o Irão e o acordo nuclear e, ainda, a forma como Donald Trump tem gerido as relações com líderes de outros países.

Também a cimeira entre Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a 12 de Junho, em Singapura, será abordada na reunião do G7, cuja primeira reunião realizou-se em 1975, organizada pelo Presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, em Rambouillet.

O Grupo dos Sete é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Estes países detêm cerca de dois terços da riqueza mundial, segundo o Fundo Monetário Internacional.