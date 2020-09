Trump não condena jovem responsável pelos homicídios de Kenosha

em memória de Jacob Blake

"estava a tentar fugir dos manifestantes, quando caiu, e eles o atacaram com muita violência".

Donald Trump recusou-se a condenar as ações de Kyle Rittenhouse, o jovem de 17 anos que foi acusado de homicídio em primeiro grau de duas pessoas que estavam presentes nas manifestaçõesnas ruas de Kenosha, no estado norte-americano de Wisconsin. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o presidente norte-americano afirmou que Ritthenhouse"Provavelmente teria sido morto", reforçou.Kyle Rittenhouse, que se encontrava armado com uma arma semi-automática AR-15, foi detido na passada quarta-feira. No seu perfil de Facebook, entretanto apagado, Kyle demonstrava uma paixão por armas e via as forças de segurança como heróis. Continha ainda declarações de apoio à supremacia branca e de misoginia.

Crescido nos subúrbios de Chicago, o jovem, que participou nas primeiras filas de um comício de Trump em Des Moines, tinha no seu cadastro apenas algumas multas de trânsito no início deste mês e um processo iniciado pela sua mãe em 2017 com uma ordem de proteção contra um colega da escola.

Antes do tiroteio, afirmou: "O meu trabalho é ajudar as pessoas. Se alguém se ferir, eu vou a correr para o perigo. Tenho esta arma para me defender, obviamente".

Esta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos desloca-se a Kenosha, onde, a 23 de agosto, Jacob Blake foi baleado pela polícia. Um agente disparou sete vezes nas costas do afro-americano, de 29 anos, quando este abria a porta de um veículo, onde estavam três dos seus filhos menores. A situação foi gravada por câmaras de telemóvel.

Blake permanece internado numa unidade hospitalar nos subúrbios de Milwaukee e está paralisado da cintura para baixo.

Este caso, à semelhança de outros casos recentes envolvendo cidadãos afro-americanos e agentes policiais brancos, nomeadamente os casos de George Floyd e Breonna Taylor, desencadeou uma nova vaga de emoção e de protestos antirracismo e contra a brutalidade policial em várias cidades norte-americanas.

Em Kenosha, após Jacob Blake ter sido baleado, seguiram-se três noites de tumultos, com registo de confrontos entre manifestantes e as forças de segurança, veículos incendiados e edifícios vandalizados.



Com Lusa.