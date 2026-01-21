Tribunal japonês condena a prisão perpétua assassino do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe

Quem é Inês Bichão, a mulher que acusa Cotrim de Figueiredo de assédio
Alexandre R. Malhado
Este assassinato cometido em plena luz do dia causou uma onda de choque mundial.
Tetsuya Yamagami, o homem julgado por ter assassinado a tiros o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em julho de 2022, foi esta quarta-feira considerado culpado por um tribunal japonês e condenado à prisão perpétua.
O juiz Shinichi Tanaka proferiu a sentença durante uma audiência no tribunal da cidade de Nara, perto de Quioto.
