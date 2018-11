Ernesto (nome fictício) estava a dormir quando recebeu várias mensagens pelo WhatsApp de Javier, seu amigo e antigo empregado. Pedia-lhe que fosse ao hotel Casa Fuster, em Barcelona, para pagar 280 euros a uns homens que o mantinham refém. Perto do hotel, Ernesto recebeu indicações para se dirigir a um andar de um prédio. Quando abriu a porta, começou uma tortura de oito horas por uma dívida entre membros dos Casuals, a facção mais violenta da claque Boixos Nois, ultras do FC Barcelona.

"Começa a pensar onde vais arranjar o dinheiro, temos o teu amigo na banheira cortado aos bocados. Tens que nos dar os 100 mil euros que ele nos deve", disse um dos dois homens que torturou Ernesto. Enquanto o ameaçavam, prenderam-lhe as mãos e os pés com cabos, conta o El País.

O que Ernesto não sabia é que o seu amigo Javier não estava em nenhuma banheira. Minutos antes tinha estado no mesmo quarto, amarrado, mas conseguiu fugir. "Empurrou um dos seus atacantes e conseguiu fugir pelo terraço", explica o relato do juiz que investigou o caso. No entanto, os atacantes conseguiram ficar com o seu telemóvel e enganar Ernesto.

Durante oito horas, os homens queimaram a tíbia esquerda de Ernesto com um maçarico e deram-lhe choques com cabos eléctricos. Com uma faca de cozinha foi espetado num dedo e na perna. Quando conseguiu que um amigo lhe atendesse o telefone, e entregasse quatro mil euros aos atacantes, conseguiu ir embora.

Os dois homens vão ser julgados por detenção ilegal, lesões e apropriação indevida.