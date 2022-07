Chicago: 5 mortos e 16 feridos em tiroteio

Até ao momento não se sabe quem é o autor dos disparos ou se foi mais do que uma pessoa.

Esta tarde, a parada do 4 de julho (Dia da Independência dos Estados Unidos) no Highland Parks, em Chicago, foi interrompida por um tiroteio. Inicialmente o canal ABC avançou que sete pessoas tinham morrido e outras 55 ficado feridas mas as autoridades confirmaram que existem cinco mortos e 16 hospitalizados.