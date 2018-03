A imprensa norte-americana avança que houve "tiros disparados no relvado norte da Casa Branca", nos Estados Unidos.

Tiros foram disparados no relvado norte da Casa Branca, nos Estados Unidos, que foi evacuada.



Segundo os Serviços Secretos norte-americanos, citados pela imprensa norte-americana, um atirador auto-infligiu um tiro no relvado norte da Casa Branca.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of <a href="https://twitter.com/WhiteHouse?ref_src=twsrc%5Etfw">@WhiteHouse</a>.</p>— U.S. Secret Service (@SecretService) <a href="https://twitter.com/SecretService/status/969982843152752647?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de março de 2018</a></blockquote>

DEVELOPING: @NBCNews staff at White House ordered to shelter in place as security incident unfolds - https://t.co/kdrUxk2XiK — NBC News (@NBCNews) 3 de março de 2018

De acordo com a Sky News, mais ninguém ficou ferido além do atirador.Recorde-se que Donald Trump está actualmente em Mar-a-Lago, Florida, onde fará uma reunião com os líderes do Partido Republicano.