Suspeito do desaparecimento de Maddie McCann terá sido agredido em tribunal

Christian Brückner, suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, terá sido agredido num tribunal alemão na segunda-feira. De acordo com o Guardian, que cita fonte do tribunal, foi transportado para o hospital com duas costelas partidas.O incidente ocorreu depois de Brückner, que cumpre uma pena de prisão por tráfico de droga, ter sido levado para o tribunal de Braunschweig para uma audiência relativa a esse caso.

Segundo o The Sun, Friedrich Fuscher, advogado do alemão, alega que o cliente foi agredido por funcionários que o acompanhavam e garante que vai avançar com uma ação judicial.



O Mirror avança que o incidente que lesionou Christian Brückner terá ocorrido já quando este estava na cela do tribunal, a aguardar para ser ouvido.