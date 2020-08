Surto de covid-19 em clube de strip pode ter infetado 550 pessoas

Cerca de 550 pessoas poderão ter sido expostas ao novo coronavírus num clube de striptease em Toronto, no Canadá, informaram as autoridades de saúde daquele país. Alerta surgiu depois de uma trabalhadora ter testado positivo para covid-19.O caso positivo foi confirmado poucos dias depois do Brass Rail Tavern, um dos clubes de strip mais conhecidos daquela cidade, ter recebido luz verde para abrir as portas. Segundo um comunicado emitido pelo executivo da cidade e citado pelos meios de comunicação canadianos, os empregados daquele clube trabalharam quatro turnos nos primeiros dias de agosto. Não há certezas sobre quantas pessoas terão estado no clube durante esse período, mas a estimativa é que terão sido cerca de 550.Os profissionais de saúde pública estão a tentar contactar o máximo de clientes que estiveram no espaço, recorrendo à lista de contactos e de rastreamento que o clube abriu e no qual os clientes se podiam registar voluntariamente, havendo sempre a dúvida sobre a existência de possíveis contactos falsos. Aos que respondem às autoridades de saúde, é pedido que tenham muita atenção a possíveis sintomas relacionados com a infeção pelo SARS-CoV-2 (febre, tosse ou dificuldade em respirar).Em declarações à agência noticiosa Associated Press, um especialista em doenças infecciosas da universidade de Toronto lembrou que será bastante difícil "encontrar 550 tipos, sendo que provavelmente metade deles deu informações ou identificações falsas".Num relatório preliminar levado a cabo pelas autoridades de saúde, o clube não terá cumprido com as regras de distanciamento entre a equipa e os clientes, registando ainda que nas situações em que era impossível manter esse distanciamento por questões de espaço, não foi usada a película separatória. Doug Ford, o primeiro-ministro de Ontário, notou esta sexta-feira a ironia do pedido, mas reforçou: "Há 500 pessoas que têm de praticar distanciamento físico e colocar uma máscara - e eu sei que é irónico falar sobre isso [nestas circunstâncias] -, mas tem de ser".Este novo surto levantou indignação sobre o porquê deste tipo de negócios ter já aberto quando ainda se discutem medidas para abrir as escolas no início do ano letivo. Tanto a câmara como o estabelecimento em causa afirmaram estar a fazer todos os possíveis por manter as portas abertas ao mesmo tempo que se praticam as regras de distanciamento físico e de utilização de máscaras em toda a altura.