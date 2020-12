Suíça retira Portugal da lista de países em maior risco

A Suíça retirou esta sexta-feira Portugal da lista vermelha de países com alto risco de infeção, a partir do qual necessitam de realizar quarentena para regressar ao país.A medida entrará em vigor a partir deste sábado, com cidadãos provenientes de territórios da Áustria e Itália, e países como Polónia e Portugal a não precisarem de quarentena para regressar ao país, anunciou o governo suíço.

A Suíça tinha anunciado no início do mês que iria colocar Portugal na lista de países de elevado risco e a medida entrou em vigor no início da semana, a 14 de dezembro, obrigando a uma quarentena de dez dias no regresso ao país. Indignados, mais de 11 mil emigrantes portugueses na Suíça assinaram uma petição em que pediam a retirada de Portugal da lista dos países de elevado risco.



A decisão de colocar Portugal na lista baseou-se em dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês). Para decidir se um Estado ou uma zona apresenta um risco elevado de infeção, consideram-se as novas infeções por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias. Para a inclusão na lista, os países têm de exceder em pelo menos 60 novos casos de infeção a incidência da Suíça.



Portugal já tinha estado na lista negra da Suíça, a partir de 25 de setembro, mas foi retirado no final de outubro, quando as autoridades federais suíças decidiram levantar as restrições à entrada de pessoas provenientes da maior parte de países e regiões que estavam na lista.