'Sinto vergonha e dor', diz Papa Francisco ao pedir desculpa a crianças canadianas

Em 2021 foram descobertas sepulturas anónimas junto de antigas escolas residenciais indígenas administradas pela Igreja. O Papa anunciou ainda que pretende visitar o Canadá para demonstrar o seu empenho no processo de reconciliação.

O Papa Francisco pediu desculpa esta sexta-feira pelo envolvimento da Igreja Católica num sistema de abusos sexuais de crianças indígenas do Canadá durante 100 anos. Este pedido de desculpa surge depois do ano passado terem sido descobertas campas com cadáveres de dezenas de crianças.