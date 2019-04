As autoridades do Sri Lanka já detiveram sete pessoas suspeitas de estar ligadas aos violentos atentados no Sri Lanka, que mataram pelo menos 187 pessoas, incluindo um português, e feriram mais de 450.

A notícia das detenções foi tornada pública pelo ministro da Defesa do Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, que já descrevera as explosões coordenadas que atingiram a capital, Colombo, este domingo, como um ato "terrorista", que terá sido perpetrado por "extremistas religiosos". Os atentados ainda não foram reivindicados.