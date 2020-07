A Sérvia desistiu dos planos de confinamento devido à pandemia de coronavírus previstos para este fim de semana na capital, Belgrado, depois de três dias de protestos contra as restrições. A medida tinha como objetivo limitar o aumento das novas infeções na cidade, mas o governo recuou.À Reuters, o presidente sérvio Aleksandar Vucic acusou os opositores políticos de estarem por detrás dos protestos e avisou que, caso continuem, será difícil conter a epidemia. Há mais protestos previstos."Eles [opositores políticos] estão a usar o coronavírus para as suas aspirações políticas", afirmou Vucic. "Não tenho problemas com os protestos... O problema é que se tornaram violentos, porque [os opositores] não têm soluções, não têm nada a oferecer às pessoas."Os protestos foram motivados, no início, pelas medidas para conter a pandemia que afetaram a economia. Porém, evoluíram para comícios contra o governo, com pessoas a exigir a demissão de Vucic.Segundo a primeira-ministra Ana Brnabic, 18 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas na Sérvia. É o número mais alto registado no país desde meados de abril. Também se registaram 386 novas infeções."Os nossos hospitais estão cheios, os nossos médicos não conseguem sobreviver e é irresponsável [realizar protestos], considerou o presidente sérvio.Por outro lado, o governo permitiu a realização de jogos de futebol, festividades religiosas, festas e ajuntamentos privados e de eleições (a 21 de junho) - o que é considerado pelos críticos como causas do aumento de infeções.O presidente considera as acusações "sem sentido". "Não se pode deter o poder através da força", afirmou à Reuters.A Sérvia é um país onde vivem sete milhões de pessoas e, até agora, registou 17.728 infeções pelo novo coronavírus e 370 mortes.