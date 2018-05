Por norma, a evolução linguística de uma de uma determinada língua é um processo que demora algumas décadas. Tivesse Darwin estudado linguística e poderia ter formulado a sua teoria da evolução ao processo de criação, alteração e eliminação de vocábulos, em vez de fazer o mesmo relativamente às espécies animais.



"Como é que as palavras sobrevivem ao decorrer do tempo e de onde advêm os novos termos?" Foi com estas perguntas que Jack Grieve da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, iniciou o seu estudo sobre mudanças linguísticas na língua inglesa. Os resultados foram apresentados na Conferência Internacional da Evolução da Língua – Evolang – em Torun, Polónia, a 17 de Abril deste ano.



No estudo foram analisados mais de 980 milhões de tweets no total – cerca de 8,9 biliões de palavras -, contabilizadas durante o período de Outubro de 2013 e Novembro de 2014 no território norte-americano. A cada tweet foi atribuído um "geocódigo" e o horário e local de publicação. A partir desta base de dados enorme, Grieve começou por identificar os termos e eliminou aqueles que foram utilizados menos de uma vez por cada bilião de palavras no Twitter durante o período contabilizado e os já admitidos por dicionários como o Merriam-Webster.



O resultado final são 54 novas palavras populares, que englobam uma variedade de temas, e que estão concentradas em 5 grandes aglomerados populacionais nos EUA – uma espécie de "e-língua".

São exemplos os termos "celfie" (uma forma alternativa de escrever "selfie"); "litt" ou "litty" para descrever sentimentos gerais – para descrever algo ou alguém como "bom" ou "impressionante"; "yaaaas" como uma alternativa expressiva a "yes" ("sim"); e "candids" (a acção que descreve tirar fotografias a/ ou de alguém sem o conhecimento dessa pessoa). Grieve sublinha que esta palavra já existe há alguns anos, mas agora tem recebido uma onda de popularidade.

Há também uma forte influência da cultura nipónica com a introdução de palavras japonesas: "senpai" (mestre ou professor) ou "baka" (tolo, idiota).





Grieve inclui destaca as seguintes palavras no seu estudo: da Costa Oeste (Los Angeles, São Francisco, Las Vegas) – "faved" (algo favorito), "rekt" (derrotado); "waifu" (esposa); do sul – "famo" (amigo) e "traphouse" (casa de drogas); do nordeste (Nova Iorque) – "litaution" (junção de "litt" com "situation". Tradução: uma boa situação).

Por fim, da zona de Washington DC e Baltimore, o investigador menciona as palavras "on fleek" (no ponto) e "shordy" (algo ou alguém pequeno). Da zona de Nova Orleães, Grieve sublinha a existência dos acrónimos "idgt" (I don’t get tired – não fico cansado, em português) e "lordt" ("Oh Lord!". "Oh, deus", em português).

Griev concluiu que há uma predominância de acrónimos (é expectável as pessoas prefiram palavras mais pequenas por uma questão de conveniência, e uma maior sobrevivência de palavras originais, isto é, que não têm de competir com outras, como é o caso de "baeless" que já tem uma palavra em inglês com o mesmo significado – "single".

O investigador termina por sublinhar que estas palavras existem principalmente em "nichos semânticos" e que não reflectem necessariamente o estado actual da língua inglesa.