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Saída dos Emirados da OPEP pode colocar mais petróleo no mercado mas bloqueio de Ormuz dificulta

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 08:00

Agostinho Pereira de Miranda partilha com a SÁBADO que se trata de uma "decisão histórica" e que este é mais um momento de distanciamento entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, principal produtor da OPEP.

Os Emirados Árabes Unidos  (OPEP) já a partir de sexta-feira. O país era, até agora, o terceiro maior produtor da OPEP, que passa a contar com apenas onze membros: Arábia Saudita, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Iraque, Irão, Kuwait, Líbia, Nigéria, República do Congo e Venezuela. 

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Tópicos Produção Milhões Mil Milhões de euros petróleo Emirados Árabes Unidos Arábia Saudita Organização dos Países Exportadores de Petróleo
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