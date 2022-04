Rússia expulsa do conselho de direitos humanos pela ONU

Com 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos.

A Assembleia Geral das Nações Unidas votou esta quinta-feira para expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O resultado da votação foi de 93 a favor, 24 contra e 58 abstenções. Portugal foi um dos países que votou a favor.



Uma das propostas de resolução refere que a Assembleia Geral das Nações Unidas pode "suspender os direitos de participação no Conselho de Direitos Humanos de um membro do Conselho que cometa violações graves e sistemáticas dos direitos humanos".



A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas defendeu a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos no Conselho de Segurança, no dia 5 de abril. "A Rússia não deveria ter uma posição de autoridade num órgão cujo propósito é promover o respeito pelos direitos humanos. Não é apenas o cúmulo da hipocrisia - é perigoso", disse Linda Thomas-Greenfield.