Rússia e a guerra do espumante

Na sexta-feira passada, Vladimir Putin assinou a lei que impede vinhos espumantes estrangeiros de utilizarem a expressão "Champagne" na sua designação. Em território russo a denominação só pode ser usada pelos vinhos espumosos nacionais, conhecidos por "shampanskoe". Os produtores da região francesa de Champagne consideram a lei "inaceitável", mas já há quem se esteja a adaptar à situação.

A medida tomada pelo governo russo é vista como uma afronta direta a França que, há décadas, tem regras bastante restritas quanto à utilização da denominação "Champagne" por vinhos espumosos de outras paragens que não a sua região vinícola. Em reação, os produtores gauleses, através de um comunicado do Comité do Champagne, pediram que fosse interrompida a exportação dos seus produtos, "até outras indicações", para a Rússia.



No mesmo documento pode ler-se: "O povo de Champagne está a pedir às diplomacias francesa e europeia que tentem modificar esta lei inaceitável. Impedir que possamos usar o nome Champagne (em cirílico) é escandaloso; é a nossa herança comum, a menina dos nossos olhos".