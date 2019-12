Uma mulher morreu na Roménia depois de ter pegado fogo durante uma cirurgia. A paciente tinha cancro no pâncreas e não resistiu às queimaduras sofridas, após os cirurgiões terem usado um bisturi elétrico apesar de ela ter sido posta em contacto com um desinfetante à base de álcool.





40% do corpo da paciente sofreu queimaduras. Pegou fogo "como uma tocha", relatou no Facebook o político romeno Emanuel Ungureanu, citando funcionários do hospital de Floreasca, em Bucareste.Uma enfermeira atirou água com um balde para cima da mulher de 66 anos para impedir que o fogo progredisse. O caso, que ocorreu a 22 de dezembro, será investigado pelo Ministério da Saúde."Os cirurgiões deveriam saber que é proibido usar um desinfetante à base de álcool durante procedimentos cirúrgicos com um bisturi elétrico", afirmou o vice-ministro Horatiu Moldovan.À família da vítima, o ocorrido foi descrito como um "acidente", sem mais detalhes.Segundo o jornal The Guardian, o sistema de saúde da Roménia sofre com a falta de equipamento e falta de médicos.