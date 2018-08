O jornal espanhol El País divulgou na segunda-feira, dia 6 de Agosto, fotografias e vídeos captados durante a preparação dos atentados de Barcelona. O ataque ocorreu no dia 17 de Agosto de 2017, matou 16 pessoas e feriu 140.

Nas imagens vê-se os autores do ataque a montarem os cerca de 500 kg de explosivos em sua casa em Alcanar, Espanha. Foi nesta casa que morreu Yousseff Alla, um dos homens que aparece nas imagens, numa explosão, enquanto o grupo de atacantes preparava o atentado em Barcelona. Younes Abouyaaqoub foi o terrorista que invadiu com uma carrinha as Ramblas, uma das principais zonas de Barcelona, e atropelou mais de 100 pessoas.

A polícia catalã transcreveu também o que foi dito pelos autores do ataque em vários vídeos gravados dias antes dos atentados. Numa transcrição de Youssef Aalla, do dia 13 de Agosto de 2017, lê-se: "Seres enganados, inimigos de Alá. Isto é para que saibam que o muçulmano tem a honra e a força com o apoio de Alá. Enquanto isso, a humilhação e a mesquinhez são para vocês, inimigos de Alá".

Os responsáveis pelo atentado dizem noutro vídeo que "a vida não importa nada" e que foram Alá lhes prometeu o paraíso e a vocês [cristãos] o inferno. E acrescentam: "Vamos fazer vencer a nossa religião e vamos destruir os nossos inimigos com a permissão de Alá todo-poderoso".

Numa última gravação, os terroristas falam de uma granada de mão improvisada e afirmam: "esse é o veneno que vamos colocar para os inimigos de Alá."

Os meios de comunicação espanhóis noticiaram, na semana passada, que o cérebro dos atentados em Barcelona ainda está à solta. A sua identidade não foi divulgada.