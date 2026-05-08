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Mundo

Retirada de militares norte-americanos da Alemanha pode ter um impacto maior na economia do que na Defesa

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 07:00

José Filipe Pinto explica à SÁBADO que Donald Trump não tem poder para ultrapassar o mínimo de militares decidido pelo Congresso, mas que a retirada pode ter grandes impactos nas populações locais.

O Pentágono anunciou na noite de sexta-feira passada que pretende retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha “nos próximos 12 meses”. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, referiu que a medida é o resultado de uma “revisão exaustiva da presença militar na Europa”.  

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