Reino Unido com quase 36 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

Depois das novas medidas tomadas no Reino Unido perante a nova estirpe do coronavírus, o país registou este domingo 35.928 novas infeções, elevando o total de casos para 2.040.148.



Este domingo, o ministro da Saúde britânico afirmou que a nova estirpe do novo coronavírus estava "fora de controlo", para justificar as restrições em Londres e partes da Inglaterra, acrescentando que estas medidas podem durar até à implantação da vacina.

"Infelizmente, a nova estirpe estava fora de controlo. Tivemos de retomar o controlo e a única maneira de fazer isso é restringir os contactos sociais", afirmou, em declarações à Sky News, o ministro de saúde britânico, Matt Hancock.

"Será muito difícil mantê-lo sob controlo até que uma vacina seja implantada", referiu.

O governo de Boris Johnson anunciou no sábado um novo confinamento em Londres, sudeste da Inglaterra e parte do leste do país, forçando mais de 16 milhões de pessoas a ficarem em casa e renunciarem às reuniões de Natal.

Os negócios não essenciais foram fechados e todas as viagens para fora dessas zonas de alerta máximo, seja para outro lugar no Reino Unido ou para o exterior, foram proibidas.

Pubs, restaurantes e museus estão fechados desde quarta-feira.

"É um grande desafio até lançarmos a vacina para proteger as pessoas. É isso que enfrentaremos nos próximos dois meses", acrescentou Matt Hancock.



Com Lusa.